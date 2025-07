nuova vita al corridoio vasariano riallestito con 47 busti romani

Un suggestivo viaggio nel passato rivive nel nuovo allestimento del Corridoio Vasariano, dove 47 busti romani raccontano la grandeur della civiltà antica. Dai maestosi ritratti di Cicerone e Augusto alle raffigurazioni idealizzate di Vibia Sabina e Faustina Senior, ogni scultura svela storie di potere, cultura e bellezza senza tempo. Questa eccezionale esposizione trasforma il passaggio tra arte e storia in un’esperienza unica ed emozionante.

Dal superbo ritratto colossale di Cicerone a una energica replica dell'Augusto di Prima Porta senza dimenticare una Vibia Sabina dai tratti fortemente idealizzati mentre la raffigurazione dell'imperatrice Faustina Senior, moglie di Antonino Pio, si caratterizza per un trattamento più morbido dei lineamenti. Sono alcuni dei protagonisti del nuovo allestimento di antichi busti greco-romani che impreziosisce il tratto sul Ponte Vecchio del Corridoio Vasariano delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. La via aerea, progettata da Giorgio Vasari per consentire ai Granduchi di muoversi in sicurezza dalla loro residenza privata di Palazzo Pitti alla sede del governo in Palazzo Vecchio, è stata riaperta lo scorso 21 dicembre – era stato chiuso nel 2016 – dopo una serie di lavori di adeguamento alle nuove norme sulla sicurezza.