La fonderia artistica e il dono per il Papa

Una straordinaria fusione di arte e devozione: la fonderia Marinelli di Barberino Tavarnelle, celebre per aver creato la Porta Santa, ha realizzato una medaglia in bronzo per il Papa. Partita da Firenze, questa preziosa creazione ha raggiunto Roma grazie a un gruppo di appassionati ciclisti in e-bike lungo la via Romea Sanese. Domenica, la medaglia è stata consegnata a monsignor Giuseppe Puppo, testimone di un dono che unisce tradizione e fede.

Una medaglia in bronzo realizzata per il Papa dalla fonderia artistica Marinelli di Barberino Tavarnelle, la stessa che qualche anno fa realizzò la Porta Santa, è partita Firenze alla volta di Roma. Dove è arrivata grazie a un gruppo di escursionisti appassionati ciclisti che in sella a e-bike hanno percorso la via Romea Sanese. E domenica hanno consegnato a monsignor Giuseppe Puppo, responsabile della Commissione pastorale della Basilica Vaticana, il medaglione in bronzo. L’iniziativa fa parte del progetto di mobilitĂ sostenibile, spirituale e culturale ’La via giubilare: da Firenze alla Porta Santa’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La fonderia artistica e il dono per il Papa

