Lo sportello integrazione dà risultati Ancora iniziative per sostenere gli utenti

Lo sportello integrazione d224 di Arezzo si conferma un pilastro fondamentale per la comunità, grazie alla sinergia tra il Comune e la Fraternita dei Laici. Questo servizio, dedicato a favorire l’inclusione delle persone straniere e delle fasce più vulnerabili, rappresenta un punto di riferimento concreto e accessibile. Continua a offrire supporto personalizzato nella compilazione di documenti e nell’assistenza alle politiche di integrazione, rafforzando così il senso di comunità e solidarietà.

AREZZO Prosegue con successo lo sportello integrazione, nato dalla collaborazione tra il Comune e la Fraternita dei Laici per garantire alla cittadinanza – con particolare attenzione alle persone straniere e alle fasce più fragili – un punto di riferimento concreto per l'accesso alle politiche d'integrazione. Lo sportello, già attivo allo Sportello Unico di piazza Amintore Fanfani, continua a offrire supporto personalizzato nella compilazione di domande per l'accesso a servizi pubblici, benefici economici, bandi e altre opportunità. Un servizio che ha già ricevuto un riscontro molto positivo da parte degli utenti per l'efficacia e la qualità dell'assistenza fornita, anche grazie all'intervento di mediatori linguistici.

Continua la collaborazione tra Comune di Arezzo e Fraternita dei Laici per lo sportello integrazione - gestione delle pratiche burocratiche, orientamento linguistico e servizi di accompagnamento sociale.

