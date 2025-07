palio del mare il trionfo delle balene nella staffetta

Il Palio del Mare si accende di emozioni e colori, ma è la vittoria delle Balene a lasciare il segno più profondo. Con una rimonta mozzafiato nella seconda parte della staffetta, il bianco delle Balene ha trionfato, portando in alto l’orgoglio del rione e il ricordo di Giancarlo Simoni, leggenda e faro di questa grande festa. Proprio nella serata che gli è dedicata, il suo rione, guidato dal figlio Matteo, si conferma campione...

Tra i tanti colori del Palio del Mare alla fine a spiccare su tutti è il bianco delle Balene, vincitrici della staffetta dopo una clamorosa rimonta nella seconda parte di gara. Molta l’emozione del rione e in particolare degli atleti, che hanno subito dedicato la vittoria a Giancarlo Simoni, bandiera delle balene e leggenda del Palio. Proprio nella serata a lui dedicata, non solo il suo rione, capitanato dal figlio Matteo, è uscito vittorioso; allo stesso tempo, dopo 19 anni, il record che gli apparteneva è stato battuto da Manolo Sisti degli Squali (secondi classificati). Terzo posto per le Sirene, quarti i campioni uscenti dei Delfini e quinti i Cavallucci Marini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it