joine la star di abbott elementary ai protagonisti di suits e the good wife nella nuova commedia medica di fox

Un mix di humor, emozioni e sorprendenti incontri, con un cast stellare che unisce star di Abbott Elementary, protagonisti di Suits e The Good Wife. La nuova commedia medica di Fox, “Best Medicine”, promette di catturare il pubblico con le sue storie avvincenti e personaggi indimenticabili. Tra risate e colpi di scena, questa serie si prepara a diventare un successo imperdibile, offrendo una panoramica unica sulla vita, la medicina e le seconde possibilità .

Nuovi sviluppi nel cast di “Best Medicine”: attori e personaggi principali. Una recente novitĂ riguarda l’ingresso di nuovi interpreti in “Best Medicine”, una commedia medica che sarĂ trasmessa su Fox. La serie si focalizza sulla figura del chirurgo brillante Dr. Martin Best, che decide di abbandonare Boston per tornare in un piccolo villaggio di pescatori, dove aveva trascorso le vacanze da bambino. Questa trama promette di offrire un mix di umorismo e situazioni coinvolgenti, grazie anche alla presenza di un cast ricco di talenti noti. Il cast principale e i ruoli interpretati. Josh Charles come Dr. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it