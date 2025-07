Cordoglio in città

A Foligno, il ricordo di Paris Faffa si intreccia con la gratitudine e l’affetto di tutta la comunità. Insegnante, imprenditore e attore amatoriale, Paris ha affrontato la sua lunga battaglia con coraggio e determinazione, lasciando un’impronta indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto. La sua capacità di rinascere, anche dopo aver perso la voce, è un esempio di resilienza e speranza. La città si stringe in un breve ma sentito cordoglio, rendendo omaggio a un uomo straordinario.

FOLIGNO Insegnante, imprenditore, attore amatoriale. Paris Faffa, 95 anni, è venuto a mancare domenica pomeriggio dopo una esistenza contrassegnata da una lunga malattia, contro la quale aveva combattuto come un leone. A Paris Faffa era stata diagnosticata una neoplasia alle corde vocali, contro la quale si sottopone ad un intervento chirurgico. Nelle conseguenze dell’operazione perse la voce, riacquistata grazie ad un grande lavoro degli specialisti dell’ospedale di Foligno. Paris Faffa è una figura particolarmente conosciuta e apprezzata in città, benvoluta e stimata, anche per le sue doti di attore amatoriale, che lo hanno portato a calcare diversi palcoscenici sino a tarda età. 🔗 Leggi su Lanazione.it