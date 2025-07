Osservanza ecco la nuova croce | In ricordo di mio padre e mia sorella

Domani, la rinascita della Croce dell’Osservanza sarà celebrata con una cerimonia speciale, un momento di riflessione e gratitudine per la memoria di Luciano e Carla. Questa icona simbolica non solo rinnova il rispetto per le radici storiche di Bologna, ma testimonia anche l’amore e l’impegno della famiglia Marchesini nel mantenere vivo il patrimonio e i valori condivisi. Un dono che invita tutta la comunità a custodire il passato mentre guarda al futuro.

E la storia continua. La Croce dell’Osservanza costruita nel 1761, dopo la caduta di un braccio avvenuta il 5 dicembre 2019 e poi demolita totalmente, ora ritorna alla cittadinanza più splendente di prima, infatti era in arenaria e ora è in bronzo. Grazie alla famiglia Marchesini il dono giunge ai bolognesi come segno che la tradizione deve continuare anche nel ricordo di Luciano e Carla, ai quali è dedicato il ripristino della Croce. Domani, alle 18 ci sarà l’inaugurazione solenne della nuova Croce, alla presenza del cardinale Matteo Maria Zuppi, del sindaco Matteo Lepore, della presidente del Quartiere Santo Stefano, Rosa Maria Amorevole e della famiglia Marchesini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Osservanza, ecco la nuova croce: "In ricordo di mio padre e mia sorella"

