Vacanze in città riposo e compagnia Anziani e persone fragili mai soli

Scopri “Oggi in vacanza” ad Empoli, un’occasione speciale di relax e socializzazione dedicata a persone anziane e fragili. Un soggiorno diurnoe nel weekend, nel cuore della città, per vivere momenti di benessere e compagnia, lontano dall’isolamento. Promosso dalla Cooperativa Colori, questo servizio mira a portare sorrisi e calore nelle vite di chi ne ha più bisogno, perché nessuno deve sentirsi mai solo. Un’opportunità preziosa per riscoprire la gioia di stare insieme.

EMPOLI Un soggiorno per persone anziane o con disabilità della durata di un’intera giornata o di un fine settimana, nei giorni di sabato e domenica, in pieno centro urbano a Empoli. È “Oggi in vacanza – Benessere e compagnia nel cuore della città”, nuovo servizio ideato e promosso dalla Cooperativa Colori di Empoli per offrire opportunità di uscita ed esperienza alle persone fragili e per essere al fianco anche di famiglie e persone impegnate nella cura di una persona anziana o con disabilità, spesso in difficoltà anche nell’organizzare un giorno fuori casa. Il servizio, che al momento resterà attivo per il periodo estivo, vuole essere una risposta competente e affidabile a necessità concrete, così da garantire il meritato riposo a chi si occupa di persone fragili e il diritto a una vacanza, seppur breve, alle persone con parziale o totale non autosufficienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vacanze in città, riposo e compagnia. Anziani e persone fragili mai soli

