musica e parole al cubo live sul palco le storie di ron e venuti

portare alla luce le emozioni e i ricordi di Ron, creando un ponte tra passato e presente attraverso parole e note. Un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana e della buona cultura, che dimostra come l’arte possa unire e ispirare, senza confini né barriere. Non perdere questa occasione unica di immergerti nell’universo di uno dei cantautori più amati, in un’esperienza coinvolgente e gratuita.

L'idea è di diffondere cultura attraverso il linguaggio universale della musica con spettacoli gratuiti. E così stasera, nel teatro Leonardo, tocca a Ron, all'anagrafe Rosalino Cellamare, che sotto forma di intervista teatrale, racconta, suona, canta (ore 21,30, prenotazione obbligatoria). Musica e Parole traccia il cammino di uno degli artisti che hanno impreziosito la musica italiana. Marco Caronna, attore e musicista, ha il compito di indirizzare il racconto di Ron, in un dialogo ogni volta diverso, anche se le pietre miliari lungo la strada saranno sempre i grandi successi dell'artista. Giuseppe Tassoni, raffinato pianista, in tour con Ron da molti anni, vestirà di musica il viaggio, alla volta della prossima.

