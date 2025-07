La solidarietà più forte di ogni ostacolo | Ci serve con urgenza un deposito

La solidarietà di Empoli si è rivelata più forte di ogni ostacolo. A oltre tre settimane dall’incendio che ha devastato quindici tonnellate di prodotti alimentari, l’associazione Re.So. Recupero Solidale continua con determinazione il suo impegno per sostenere le famiglie bisognose. Tuttavia, l’urgenza di un deposito ancora manca, mettendo a rischio la prosecuzione delle attività fondamentali. È giunto il momento di agire: il nostro aiuto può fare la differenza.

EMPOLI A più di tre settimane dall'incendio che ha distrutto quindici tonnellate di prodotti alimentari – per un valore stimato di circa 10mila euro – l'associazione Re.So. Recupero Solidale non si arrende continuando a fare il possibile per non interrompere l'attività al servizio delle famiglie in difficoltà. L'urgenza però resta una: la mancanza di un magazzino. Il rogo, con ogni probabilità di origine vandalica, ha coinvolto circa 250 dei 700 metri quadrati del magazzino comunale alla Vela Margherita Hack di Avane mandando in fumo gran parte delle scorte stoccate negli spazi di via Magolo. "Non abbiamo uno spazio per i prodotti che dovremo acquistare a breve, perché gran parte della riserva è andata distrutta e va recuperata.