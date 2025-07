cinema sotto le stelle al parco a montuliveto i grandi classici

L'estate prende vita a Montuliveto con "Cinema sotto le stelle", un’incantevole serie di proiezioni gratuite di grandi classici, organizzate dalle associazioni Amici di Montuliveto e Spichisi. Giunta ormai alla sua sesta edizione, questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Pistoia, è diventata un appuntamento fisso per gli amanti del cinema all’aperto. Con dodici serate di magia cinematografica, l’avventura inizia stasera, martedì 8 luglio, e promette emozioni indimenticabili fino alla chiusura...

