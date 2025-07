Festa allo Stelvio Duecento anni di scambi

Una delle opere più iconiche e affascinanti delle Alpi, simbolo di sfida, passione e bellezza naturale. La festa allo Stelvio ha celebrato con entusiasmo i 200 anni di questa straordinaria strada, unendo appassionati di montagna, storia e cultura in un weekend indimenticabile. Un’occasione unica per riscoprire le origini e la magia di un luogo che continua a emozionare e unire, testimoniando il suo ruolo di ponte tra le genti e le generazioni.

Un weekend memorabile per le celebrazioni dei 200 anni della strada dello Stelvio. La festa rievocativa, tenutasi nel fine settimana proprio sul passo alpino più alto d'Italia e il secondo più alto d'Europa, ha vissuto momenti emozionanti e coinvolgenti e ha visto la partecipazione di alcune centinaia di persone provenienti, perlopiù, dai paesi posti ai piedi dei due versanti. Tutti presenti per rendere un omaggio sentito a una delle opere ingegneristiche più affascinanti dell'arco alpino. "La festa di oggi è stata un tributo che dovevamo allo Stelvio e a quell'ingegnoso pioniere delle costruzioni, Carlo Donegani, che sarebbe orgoglioso di ciò che la strada da lui progettata ha reso possibile – ha ricordato il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi –.

