Oltre 600mila euro per le case popolari | Riqualifichiamo alloggi e spazi comuni

Il Comune di Pieve Emanuele ha ottenuto oltre 600mila euro da Regione Lombardia per rivoluzionare le case popolari, migliorando qualità e vivibilità. Due progetti strategici puntano al recupero degli alloggi e al rinnovo delle aree comuni di via Roma 14 e via Gemelli 5, segnando un passo importante verso una rigenerazione urbana che coinvolge tutta la comunità. È l’inizio di un nuovo capitolo per l’abitare pubblico, volto a creare spazi più confortevoli e funzionali per tutti.

Rigenerazione SAP: oltre 600mila euro per migliorare gli alloggi pubblici. Finanziati due progetti strategici per il recupero di alloggi e il rinnovo delle parti comuni. Il Comune di Pieve Emanuele ha ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento per due importanti interventi di riqualificazione del patrimonio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP). Il primo progetto riguarda le parti comuni degli immobili di via Roma 14 e via Gemelli 5 con un investimento totale di 500mila euro, di cui 450mila finanziati dalla Regione. Il secondo intervento da 197mila euro complessivi, interessa cinque alloggi comunali in via Gemelli, via San Francesco e via Paganini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oltre 600mila euro per le case popolari: "Riqualifichiamo alloggi e spazi comuni"

