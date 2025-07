Piccoli esploratori scoprono la chiusa del fiume Chiascio e si immergono in un mondo di meraviglie naturali. Domenica 13, Bastia Umbra si anima con la decima edizione della Festa dei Boschi, un’occasione unica per conoscere e valorizzare gli angoli più suggestivi dell’Umbria. L’evento, promosso dalla Regione e il FAI - Bosco di San Francesco, offre un’immersione educativa e divertente nel cuore della natura. Con il laboratorio “...

Si svolgerĂ domenica 13, a Bastia Umbra, la decima edizione della Festa dei Boschi, un’iniziativa della Regione Umbria in collaborazione con il Fai - Bosco di San Francesco, per valorizzare 12 boschi e aree verdi umbri. L’appuntamento è alle 10, presso la chiusa del Fiume Chiascio, per vivere una giornata immersi nella scoperta e l’approfondimento del patrimonio naturalistico attraverso attivitĂ pensate per grandi e piccini. Con il laboratorio “ Piccoli Esploratori d’Arte nel Bosco “ a cura della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe“ i bambini diventeranno artisti, esploratori e custodi del bosco attraverso l’uso di materiali naturali per creare personaggi, pitture e storie incantate. 🔗 Leggi su Lanazione.it