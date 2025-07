Il Rally di San Marino ci fa perdere i clienti

Il Rally di San Marino si avvicina, portando con sé non solo adrenalina e spettacolo, ma anche un pesante impatto sul turismo locale. Gianni e Antonella Minucci, titolari de “Il Biroccio”, denunciano come il passaggio del rally tra Pieve di Cagna e Peglio possa causare la perdita di prenotazioni per oltre 50 giorni, oltre a creare disagi che si protrarranno nel tempo. Un problema che mette in discussione la sostenibilità dell’attività durante eventi di questo calibro.

"Un weekend di rally ci farà perdere prenotazioni per 51 giornate complessive e subiremo disagi anche in seguito". La denuncia è di Gianni e Antonella Minucci, titolari della country house “Il Biroccio“, e riguarda il fine settimana in arrivo, col passaggio del Rally di San Marino nei pressi della struttura, a metà strada tra Pieve di Cagna e Peglio, da venerdì a domenica. Nel terzo giorno, via Ca’ Bernocco, unico accesso alla country house, sarà chiusa per ore: "Tra le 7.15 e le 18.45 si passerà solo per 40 minuti – spiegano –. Chi dovrebbe uscire attenderebbe oltre orario, chi dovrebbe arrivare sarebbe costretto ad aspettare la sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il Rally di San Marino ci fa perdere i clienti"

