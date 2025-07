Nuovi vertici in rosa per Ert. Di Iorio e Di Gioia alle direzioni.

Una svolta femminile segna il futuro di Emilia Romagna Teatro, con un tandem tutto al femminile alla guida per i prossimi quattro anni. Dopo le recenti tensioni e veti incrociati, il consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità le nomine, puntando su una strategia condivisa che promette innovazione e vitalità . La direzione, ora divisa tra due donne di grande talento, rappresenta un passo importante verso una leadership più inclusiva e dinamica.

Un tandem tutto al femminile guiderà Emilia Romagna Teatro per i prossimi quattro anni, fino al 2029. Dopo le querelle e i veti dei giorni scorsi, ieri mattina il consiglio di amministrazione, presieduto da Giuliano Barbolini (ex sindaco di Modena e senatore), ha deliberato all’unanimità le nomine e – come avevamo anticipato – per superare l’impasse ha scelto di suddividere i ruoli: la direzione generale di Ert Teatro Nazionale – si legge in una nota – è stata attribuita a Natalia Di Iorio "per la sua qualificata esperienza di gestione di realtà e istituzioni di primo piano del panorama teatrale italiano", mentre la direzione artistica è stata assegnata a Elena Di Gioia "per lo sguardo attento sulle arti performative contemporanee e la capacità di immaginare e realizzare progetti con una profonda conoscenza del territorio in cui Ert opera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it