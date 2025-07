L’omicidio di Maati Corte d’Assise a ottobre Cinque a rischio ergastolo

Il processo per l’omicidio di Maati Moubakir si appresta a entrare nel vivo, con la prima udienza fissata per il 16 ottobre all’aula bunker di Firenze. Un episodio drammatico che ha sconvolto la comunità e richiama l’attenzione sulla violenza giovanile. Tra i protagonisti sul banco degli imputati, cinque giovani rischiano l’ergastolo in un caso che continua a sollevare molte domande sulla sicurezza e sulla prevenzione.

di Pietro Mecarozzi Sarà il prossimo 16 ottobre, all’aula bunker di via Paolieri davanti alla Corte d’Assise di Firenze, la prima udienza del processo per la morte di Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio. Lo ha deciso il gip Angela Fantechi, che ha disposto il giudizio immediato richiesto qualche settimana fa dal procuratore titolate dell’indagine, Antonio Natale, per i cinque giovani accusati di aver ucciso brutalmente il minorenne. Non è stata invece ancora notificata la decisione del giudice sulla richiesta di archiviazione per il sesto indagato, difeso dall’avvocato Vittorio Sgromo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’omicidio di Maati. Corte d’Assise a ottobre. Cinque a rischio ergastolo

In questa notizia si parla di: maati - corte - assise - ottobre

L’omicidio di Maati. Corte d’Assise a ottobre. Cinque a rischio ergastolo; Omicidio di Maati Moubakir, processo al via il 16 ottobre a Firenze; Processo al via per l’omicidio del 17enne Maati Moubakir.

L’omicidio di Maati. Corte d’Assise a ottobre. Cinque a rischio ergastolo - Il gip ha disposto il giudizio immediato per i presunti killer del minorenne. Secondo lanazione.it

Morte di Maati, in cinque a processo. In aula il prossimo 16 ottobre - La gip Angela Fantechi ha accolto la richiesta di giudizio immediato sollecitata dalla procura e ha fissato la l'udienza davanti alla Corte d'assise di Firenze ... Riporta msn.com