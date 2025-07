Un escursionista dato disperso | stava dormendo

In un mondo di avventure e scoperte, anche gli imprevisti possono sorprendere. La notte scorsa, i tecnici del soccorso alpino di Querceta sono intervenuti in condizioni meteorologiche avverse per rintracciare un escursionista disperso, solo per scoprire che stava semplicemente riposando nel rifugio di Mosceta. Questa vicenda ci ricorda quanto l’attenzione e la preparazione siano fondamentali per vivere in tutta sicurezza le emozionanti sfide della montagna.

Recuperato un escursionista di cui la famiglia aveva perso le tracce. Ma era semplicemente a dormire nel rifugio. Alle 2 di notte i tecnici della stazione di Querceta del soccorso alpino hanno dovuto raggiungere, con condizioni meteo avverse, il rifugio di Mosceta per accertarsi della presenza di un escursionista di cui si erano perse le tracce. L’uomo era partito in treno da Prato il 2 luglio per compiere un trekking a più tappe sulle Apuane. Avrebbe dovuto effettuare il tragitto dal Rifugio Puliti (Arni) fino al Rifugio di Mosceta. L’uomo, 50enne, aveva chiamato la famiglia la mattina stessa prima di mettersi in cammino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un escursionista dato disperso: stava dormendo

