Plures, maxi piano da 2,5 miliardi. Fino al 2029 la Borsa non serve.

di Francesco Ingardia E venne il giorno del Piano industriale di Alia Multiutility da 2,5 miliardi di euro per il quinquennio 2025-'29. Pardon, non Alia ma Plures spa dal 1 gennaio 2026. Parliamo di un terzo aggiornamento dalla data costitutiva del gruppo industriale toscano nato con l'ambizione di aggregare i servizi dell' energia, idrico e rifiuti per diventare il benchmark dell'Italia centrale, sgomitando con la concorrenza di colossi come A2a, Hera, Iren. Un piano licenziato dai cda di Alia e della consolidata Estra del presidente esecutivo Francesco Macrì, in linea con gli atti di indirizzo emersi dall'assemblea dei soci dell'ottobre '24: acqua dentro e quotazione a Piazza Affari nel congelatore.