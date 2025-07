Le pagelle della politica Giani vola Ma il Pd frena | Manca coalizione

Se la politica fosse un film, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi sarebbero senza dubbio protagonisti di un blockbuster. I loro riconoscimenti nei sondaggi Governance Poll 2025 confermano il loro successo, ma mentre Giani vola alto, il Partito Democratico sembra frenare, e manca ancora una coalizione solida. La scena politica toscana si prepara a nuovi colpi di scena: l’attenzione ora è tutta sul futuro di questa alleanza strategica.

Se è vero che la politica, alla fine, è tutta cinema, il governatore della Toscana, Eugenio Giani e il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, sarebbero campioni d’incassi al botteghino. Pur se in categorie diverse. Ad affibbiare a entrambi l’Oscar è il sondaggione Governance Poll 2025, stilato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore: la rilevazione che misura il gradimento di sindaci e governatori confrontando i voti ottenuti il giorno dell’elezione e la relativa differenza percentuale rispetto a oggi. Entrambi hanno ottenuto risultati da primi della classe. A partire da Tomasi che si piazza primo fra i sindaci toscani con un consenso del 57%, in crescita del 5,5% rispetto al 51,5% del 2022 quando divenne primo cittadino di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it