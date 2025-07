Stellantis crolla la produzione in Italia | -26,9%

La produzione di Stellantis in Italia sta vivendo un crollo senza precedenti: nei primi sei mesi del 2025, le unità prodotte sono diminuite di un terzo rispetto all’anno scorso. Un calo che coinvolge tutti i segmenti, dai veicoli alle auto, con una flessione complessiva del 26,9%. Dati allarmanti che suggeriscono un futuro incerto per l’industria automobilistica italiana. La situazione si fa sempre più critica e le previsioni non promettono miglioramenti.

Nei primi sei mesi dell’anno Stellantis ha prodotto un terzo di auto in meno dell’anno scorso. Compresi i veicoli commerciali si tratta di 221.885 unità, con una flessione del 26,9% sullo stesso periodo del 2024, ma i furgoni sono scesi del 16,3% e le le auto del 33,6% I dati del Report della Fim Cisl relativi alla produzione di Stellantis dei primi sei mesi del 2025 confermano "il peggioramento rispetto al già critico 2024" con una previsione di chiusura d’anno con circa 250.000 auto prodotte (erano 290.000 l’anno scorso). Tutti gli stabilimenti auto evidenziano un forte peggioramento e non si intravedono segnali di ripresa entro fine anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stellantis, crolla la produzione in Italia: -26,9%

In questa notizia si parla di: stellantis - produzione - crolla - italia

Stellantis concentra la produzione di Maserati a Modena. Fiom: “Non risolve il problema” - Stellantis annuncia la concentrazione della produzione Maserati a Modena, trasferendo la GranTurismo e la GranCabrio da Mirafiori entro fine 2025.

Il gruppo Stellantis (ex Fiat) ha venduto a giugno in Italia - secondo le elaborazioni Dataforce - 32.437 auto, il 32,9% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. L’allarme di Jean Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis #Stellantis #auto #Mercato Vai su Facebook

Crollo Stellantis: il conto del “green” lo pagano gli operai Vai su X

Altro che anno del rilancio, crolla la produzione di Stellantis; Stellantis, la produzione crolla del 33,6%, in Italia persa un’auto su tre. Fim-Cisl: anno peggiore del 2024. I rischi per gli stabilimenti; Stellantis in crisi: crolla la produzione in Italia, -26,9% in sei mesi. Fim-Cisl: tutti gli stabilimenti in rosso.

Stellantis, crolla la produzione in Italia: -26,9% - Nei primi sei mesi dell’anno Stellantis ha prodotto un terzo di auto in meno dell’anno scorso. Come scrive quotidiano.net

Stellantis, la produzione crolla del 33,6%, in Italia persa un’auto su tre. Fim-Cisl: anno peggiore del 2024. I rischi per gli stabilimenti - Il gruppo in Italia nei primi sei mesi del 2025 ha prodotto in Italia 221. Si legge su milanofinanza.it