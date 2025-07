Corsi sportivi Bando biennale per le società

Pubblicato il bando per l’affidamento in gestione dei corsi sportivi nel comune di Capannori per le edizioni 2025–2026 e 2026–2027. L’iniziativa è rivolta ad associazioni e società sportive dilettantistiche, circoli, enti e club senza fini di lucro, regolarmente costituiti, interessati a organizzare attività motorie per bambini, ragazzi e adulti. I corsi si svolgeranno negli impianti sportivi e nei locali di proprietà comunale, con la possibilità di utilizzare anche spazi privati, laddove disponibili. Il calendario prevede l’avvio delle attività il 1 ottobre e la conclusione il 30 aprile, con la facoltà, per i gestori, di prolungare i corsi fino al 30 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corsi sportivi. Bando biennale per le società

