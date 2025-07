Un altro favore a Putin

In un mondo che cambia rapidamente, le decisioni di leader di rilievo come Donald Trump suscitano inevitabili domande e riflessioni. Da quando ha rinnovato il suo ruolo alla Casa Bianca, alcune scelte sembrano lasciarci senza risposte chiare riguardo alle strategie verso la Russia e l’Ucraina. Scopri di più su questa intricata vicenda, accedi al nostro contenuto esclusivo e approfondisci i dettagli nascosti dietro le decisioni politiche.

Da quando è tornato alla Casa Bianca, Donald Trump non ha introdotto nessuna nuova sanzione contro la Russia che ha invaso l’Ucraina,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un altro favore a Putin

In questa notizia si parla di: altro - putin - favore - russia

Guerra Ucraina, vertice tra Putin, Zelensky e Trump. Mosca: “Non deve esserci nessun altro Paese” - Il conflitto in Ucraina entra in una nuova fase con proposte audaci per un vertice trilaterale che coinvolge anche Trump.

Russia, ex ministro dei Trasporti trovato morto poco dopo essere stato rimosso da Putin. Si indaga per suicidio, ma non sono chiare circostanze e tempi del decesso. Era coinvolto in un'inchiesta per corruzione sulle fortificazioni tra Kursk e Ucraina. Secondo al Vai su Facebook

Un altro favore a Putin; Perché Putin ha respinto l'offerta di Trump: la Russia può continuare la guerra per altri due anni; Intensificati gli attacchi russi, Trump: Putin è impazzito. Il Cremlino: Reazioni emotive - Peskov: Nuovi scambi di prigionieri saranno legati all'esito dei negoziati.

Un altro favore a Putin - L’Amministrazione Trump non ha ancora introdotto sanzioni alla Russia, e gli effetti di quelle imposte da Biden si stanno erodendo. Si legge su ilfoglio.it

Trump: "Putin impazzito, porterà a caduta Russia. Zelensky non fa favore a paese con le sue parole" - MSN - Trump, Zelensky non fa favore a suo paese con le sue parole "Il presidente Zelensky non sta facendo un favore al suo Paese parlando in quel modo. msn.com scrive