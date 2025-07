Infopoint in Rettorato Immatricolazioni al via per i 79 corsi di laurea

Se sei pronto a intraprendere il tuo percorso universitario, l’Infopoint nel cortile del Rettorato è qui per accoglierti! Con 79 corsi di laurea e una vasta gamma di servizi, l’Università ti offre tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio questa nuova avventura. Sotto la guida del Rettore Roberto Di Pietra e del delegato Federico Maria Pulselli, scopri come trasformare il sogno di studiare in realtà concreta.

Una "porta aperta" in Rettorato per accogliere i prossimi potenziali studenti e dare informazioni sull’offerta didattica ma anche sui servizi universitari e la vità in città. L’Università, con il rettore Roberto Di Pietra e il delegato all’orientamento Federico Maria Pulselli - alla presenza del dirigente comunale Francesco Ghelardi e di Simone Petricci per il Dsu Toscana – ha inaugurato ieri un InfoPoint per le immatricolazioni nel cortile del Rettorato, a ridosso dell’Urp, che resterà aperto fino al 30 settembre, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, grazie al personale dell’Orientamento e agli studenti tutor. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infopoint in Rettorato. Immatricolazioni al via per i 79 corsi di laurea

In questa notizia si parla di: rettorato - infopoint - immatricolazioni - corsi

Si aprono l’8 luglio le immatricolazioni ai corsi di studio dell’Università di Siena, ben 79 corsi di laurea che quest’anno fanno parte dell’offerta formativa 2025-2026 dell’Ateneo, nelle sedi di Siena, Arezzo e San Giovanni Valdarno e a Grosseto https://www.can Vai su Facebook

Infopoint in Rettorato. Immatricolazioni al via per i 79 corsi di laurea; Università di Siena, da domani aperte le immatricolazioni per 79 corsi di laurea e nuovi servizi di orientamento; Aperto l’Infopoint per l’orientamento ai corsi universitari. Al via le immatricolazioni per l’anno accademico 2025-2026.

Aperto l’Infopoint per l’orientamento ai corsi universitari. Al via le immatricolazioni per l’anno accademico 2025-2026 - Si aprono l’8 luglio le immatricolazioni ai corsi di studio dell’Università di Siena, ben 79 corsi di laurea che quest’anno fanno parte dell’offerta formativa 2025- Come scrive radiosienatv.it

APERTO L'INFOPOINT PER L'ORIENTAMENTO AI CORSI UNIVERSITARI - L'Ateneo aperto al pubblico tutti i giorni da luglio a settembre A partire da lunedì 8 luglio sarà possibile iscriversi ai corsi dell’Univ ... Scrive oksiena.it