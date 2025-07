Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi 8 luglio | orari partenza e arrivo della tappa canali streaming

Se sei appassionato di ciclismo e vuoi seguire il Tour de France 2025, non perdere i dettagli di oggi, 8 luglio. Scopri gli orari di partenza e arrivo della quarta tappa Amiens Métropole-Rouen, i canali TV e gli streaming ufficiali per vivere ogni emozione in tempo reale. Continua a leggere per rimanere aggiornato su questa avvincente gara tra scenari da classiche e sprint mozzafiato.

In quella che, per ora, rappresenta la perfetta alternanza tra sprint di gruppo e finali impegnativi, con scenari da classiche, il Tour de France 2025 continua a regalare emozioni. La carovana è pronta a ripartire per affrontare la quarta tappa Amiens Métropole-Rouen di 174,2 chilometri. La terza tappa, la Valenciennes-Dunkerque di 178,3 chilometri è stata vinta allo sprint dal belga Tim Merlier della Soudal Quick-Step davanti a Jonathan Milan della Lidl-Trek e al tedesco Phil Bauhaus della Bahrain-Victorious. Il percorso odierno sembra presentare tutte le caratteristiche per offrire una corsa selettiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (8 luglio): orari partenza e arrivo della tappa, canali, streaming

