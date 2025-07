Cristiano tra parole note emozioni Così ’De André canta De André

Preparatevi a vivere un momento indimenticabile: giovedì sera, in piazza Ariostea, il Ferrara Summer Festival accoglie Cristiano De André per il suo imperdibile tour ‘De André canta De André – Best of Estate 2025’. Un artista straordinario che, tra parole note e emozioni profonde, ci condurrà attraverso i brani più significativi di suo padre. Non mancate a questa serata unica, dove musica e cuore si incontrano sotto le stelle.

Siamo al conto alla rovescia per quello che sarà un evento per la città. Un artista, una data. Cristiano De André, best of tour. L’evento giovedì, in piazza Ariostea per il Ferrara Summer Festival. Apertura porte alle 19. Inizio spettacolo alle 21. Cristiano De André porta sul palco del Ferrara Summer Festival il suo tour ’ De André canta De André – Best of Estate 2025’. Una serata imperdibile, tra le emozioni senza tempo della musica di Fabrizio De André, reinterpretata con intensità e passione dal figlio Cristiano. Un viaggio tra capolavori intramontabili che continuano a risuonare nel cuore di intere generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cristiano tra parole, note, emozioni. Così ’De André canta De André

Siete pronti a vivere una notte indimenticabile? Quest’anno il tiltsummerfestival torna con un evento imperdibile: Cristiano De André live sul nostro palco! Un concerto che non è solo musica, ma un’esperienza da vivere tutta d’un fiato. Tilt Summer Festival Vai su Facebook

