asilo fiocco di neve a trestina la consegna per settembre 2026

Il panorama delle scuole e dei cantieri a Trestina si presenta ancora complesso e pieno di incognite. Dalla ripresa dei lavori alla Dante Alighieri, alle incertezze sulla riapertura della Coccinella a San Pio, fino all’atteso asilo “Fiocco di neve” con consegna prevista per settembre 2026. Un investimento di oltre un milione di euro, finanziato dal PNRR, promette di trasformare il quartiere e garantire un futuro più sicuro e moderno per i nostri bambini.

Scuole e cantieri, una storia infinita. Quello della Dante Alighieri che da qualche giorno sembra essere ripartito, la Coccinella a San Pio senza una data certa di riapertura, poi il nuovo asilo nido "Fiocco di neve" di Trestina che sarà fruibile solo entro settembre 2026. Il complesso scolastico situato a sud del capoluogo è al centro di un investimento di 1 milione 400mila euro circa, finanziato dal Pnrr (cofinanziato per 160mila euro dal Comune): è stato demolito il precedente edificio ed è in corso la ricostruzione del nuovo stabile. Per consentire ciò il Cva di Cornetto-Cinquemiglia ospita temporaneamente i bambini iscritti al servizio comunale.