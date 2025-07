Liliana Cosi l’arte in purezza | La danza rende gloria a Dio

Il festival “I Cento Passi” celebra la danza come forma di gloria e sacralità, ma per Liliana Cosi, l’arte è molto più di un mestiere: è una missione di vita. Con una carriera che incanta e ispira, questa ballerina classica pura, nata a Milano nel 1941, ha dedicato la sua vita alla perfezione e alla generosità artistica. Domani, in Abruzzo, riceverà un meritato tributo, testimoniando che la vera arte non si ferma mai.

È un bel titolo per un festival di danza, “I Cento Passi”, ma chi balla ne fa molti di più, specie in una grande carriera. È il caso di Liliana Cosi, stella della Scala, che domani riceverà in Abruzzo il premio per la sua generosità di artista di tutta una vita. Cosi, ballerina classica pura, figura rara in Italia. Nata a Milano, nel 1941, si diploma alla Scala nel 1958, e subito entra nella compagnia del Piermarini. Il colpo d’ala arriva nel 1963, durante lo scambio culturale con il Bolscioi di Mosca, dove Cosi studia con fervore, ed è ben presto protagonista del Lago dei cigni al Palazzo dei Congressi del Cremlino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Liliana Cosi, l’arte in purezza : "La danza rende gloria a Dio"

In questa notizia si parla di: cosi - liliana - danza - arte

Caso Liliana Resinovich, via libera agli "esami irripetibili". Così si arriverà alla verità su omicidio o suicidio - È stato concesso il via libera agli esami irripetibili nel caso di Liliana Resinovich, un passaggio fondamentale per fare chiarezza tra omicidio o suicidio.

Ringraziamo di cuore lo scultore che omaggerà la sig.ra Liliana Cosi con una delle sue prestigiose opere. Scultore di profondo spessore spirituale e di consolidato percorso creativo. Le sue opere, elaborate con materiali diversificati per tem Vai su Facebook

Liliana Cosi, l’arte in purezza : La danza rende gloria a Dio; Festival Danza I Cento Passi, premio alla carriera a Liliana Cosi e al Centro Parkinson; Liliana Cosi presenta il “Don Chisciotte”: vi farà innamorare della danza.

Liliana Cosi: "La danza è bellezza e fa vibrare le emozioni" - L'etoile milanese "maitre du ballet" del "Gala di Balletto", in scena al Teatro Manzoni di Milano martedì 17 febbraio ... Riporta tgcom24.mediaset.it

Standing ovation per l’étoile Liliana Cosi - la Nazione - Standing ovation per l’étoile Liliana Cosi Gli organizzatori le hanno consegnato il premio "per aver testimoniato nel mondo con la sua arte la bellezza assoluta della danza" ... Secondo lanazione.it