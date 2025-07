L' opposizione sta cercando di dividerci | la cittadinanza ora sia più restrittiva

In un clima di crescente tensione politica, le proposte sullo Ius scholae animano il dibattito pubblico. Mentre l’opposizione tenta di dividerci con posizioni più restrittive, Forza Italia rilancia una visione basata sul merito scolastico, puntando a un sistema più giusto ma anche più selettivo. La sfida è trovare un equilibrio che favorisca integrazione e merito, evitando di alimentare divisioni inutili. È questa la strada da percorrere per un’Italia più equa e unita.

"La cittadinanza facile per gli immigrati è quella di oggi, la nostra proposta vuole agganciarla al merito scolastico, non solo alla frequenza per 10 anni ma al profitto, quindi in qualche modo è più restrittiva". Per Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, c'è da sciogliere un grosso equivoco sullo Ius scholae, che il leader azzurro Antonio Tajani rilancia anche a costo di dividere la maggioranza e attirare la disponibilità "pelosa" di Pd e M5S. L'Italia è già il Paese europeo che concede più cittadinanze ogni anno, dicono gli avversari della vostra riforma, perché cambiare? "Proprio questo dimostra che la legge attuale non è la migliore, per l'automatismo alla maggiore età , e si può fare di meglio, non nel senso indicato dalla sinistra che vorrebbe scendere da 10 a 5 anni, ma in quello opposto".

