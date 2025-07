Il lavoro della regista su Händel può non piacere ma è realizzato a regola d’arte

Quest’estate, la tradizionale estate operistica romana si trasforma in un vero e proprio festival sotto le stelle di Caracalla, con la direzione di Damiano Michieletto. Quattro produzioni d’opera, un palcoscenico senza eguali e un pubblico pronto a lasciarsi incantare. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del bel canto e della scena lirica. Scopri di più e assicurati il tuo posto in prima fila: l’arte dell’opera ti aspetta.

Quest'anno la tradizionale estate operistica romana un po' peciona a Caracalla diventa un vero festival, affidato nientemeno che a Damiano Michieletto. Quattro produzioni d'opera

