’Saranno Famosi nel Vino’ sbarca in Fortezza

Preparatevi a un’esperienza unica nel mondo del vino: “Saranno Famosi nel Vino” arriva nella suggestiva cornice della Fortezza Medicea di Siena. Questo format innovativo offre agli appassionati l’opportunità di scoprire e acquistare direttamente le bottiglie dalle più promettenti giovani cantine, creando un ponte tra produttori e degustatori. Un'occasione imperdibile per immergersi nel meglio delle nuove tendenze enologiche e portare a casa un pezzo di questa esperienza esclusiva. Per entrare alla...

Un format innovativo, che mette al centro la possibilità di comprare direttamente le bottiglie dalle aziende presenti: è il fil rouge di “Saranno Famosi nel Vino”, che sarà ospitato venerdì e sabato dalle 18 alle 24, nella Fortezza Medicea di Siena. Alla base dell’idea c’è l’obiettivo di mettere in connessione diretta le oltre sessanta giovani cantine, che saranno protagoniste dell’iniziativa, con tutti gli appassionati di vino. Per entrare alla fiera mercato non è previsto alcun biglietto d’entrata. La degustazione avrà un costo di quindici euro. A organizzare la quarta edizione della manifestazione è La Parmolaia Top Services. 🔗 Leggi su Lanazione.it