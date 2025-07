la festa sul palco i 20 anni del binario 7 emozioni senza fine

Il Teatro Binario 7 celebra i suoi primi 20 anni con una festa indimenticabile, tra emozioni senza fine e ricordi che si intrecciano con il futuro. Il 26 settembre, l’evento di apertura della nuova stagione sarà un’occasione speciale per rivivere momenti magici e svelare il sondaggio tra il pubblico, che deciderà quale spettacolo rivivrà sul palco. Resta con noi: l’attesa del grande revealing è appena iniziata!

Il Teatro Binario 7 ha compiuto vent’anni nella stagione 20242025. Li ricorderà il 26 settembre in apertura della nuova stagione, con una grande festa e una pubblicazione. In quell’occasione verrà lanciato un sondaggio tra il pubblico: in lista una decina di titoli, che riporteranno sul palco il direttore artistico Corrado Accordino. Il pubblico scoprirà solo in sala (dal 7 al 10 maggio 2026) il titolo che avrà raccolto il maggior numero di consensi. Dal 2005 alla Compagnia viene affidata la gestione e la programmazione del Teatro Binario 7 di Monza. Dal 2015 la Compagnia si occupa anche della stagione teatrale del Teatro di Nova Milanese che diventa “Binario Nova“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it