Sono stalker ma non imputabili. La loro storia era finita anche alla Rai centinaia di pacchi a un camionista.

BADIA PRATAGLIA Una comunità che tira un sospiro di sollievo. E’ quella di Badia Prataglia, che dopo oltre trent’anni di episodi al limite dell’incredibile, è arrivata la svolta definitiva nella vicenda delle due donne, madre e figlia, che hanno vessato gli abitanti del paese e, negli ultimi tempi prima della loro presa in custodia, l’autotrasportatore Paolo Zignani di Cesena, destinatario di oltre 800 episodi di molestie e servizi non richiesti. Le due donne, che a febbraio erano state ricoverate in psichiatria al San Donato su disposizione del sindaco di Poppi Federico Lorenzoni tramite un accertamento sanitario obbligatorio, sono state dichiarate non imputabili per incapacità di intendere e di volere. 🔗 Leggi su Lanazione.it