Via San Gregorio Armeno | divieto di transito per i veicoli nel periodo natalizio 2023

Facebook WhatsAppTwitter In vista delle festività natalizie, il famoso quartiere di Napoli prenderà vita grazie a un’operazione che mira a garantire la sicurezza di residenti e turisti. Da fine novembre fino alla vigilia di Natale, la storica via San, celebre per i suoi artigiani del presepe, sarà chiusa al traffico nei fine settimana e nei giorni immediatamente precedenti il Natale.Orari del senso unico pedonaleDal 29 novembre al 24 dicembre, il Comune di Napoli ha stabilito un senso unico pedonale a San. Questa misura sarà attiva dal venerdì alla domenica, dalle 9 alle 20. Durante ilche precede il Natale, da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre, ildi accesso per isarà esteso fino a includere anche la giornata del 24 dicembre, con termine alle 14:00.