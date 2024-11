Sciopero medici e infermieri 20 novembre 2024 chi aderisce e quali servizi sono garantiti A rischio 12 milioni di visite

Leggi su Open.online

La giornata di domani, mercoledì 20, si preavvisa particolarmente delicata per il sistema sanitario nazionale. È previsto unodi 24 ore per, che avrà ripercussioni – l’entità non è ancora nota – sull’erogazione deie delle prestazioni. La protesta, indetta dai sindacati Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed e Nursig Up, mira a mettere nuovamente a fuoco una situazione all’orlo del collasso. E che, stando al report dell’Ocse Health at glance Europe pubblicato lunedì 18, nei prossimi altri non farà altro che peggiorare. Mancanza di personale e di finanziamenti, il “tradimento” delle promesse con la nuova Legge di Bilancio, il continuo esodo di professionisti al di là delle Alpi: questi solo alcuni temi su cui gli operatori sanitari esprimono particolare preoccupazione.