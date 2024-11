Natale in casa Cupiello a Terracina un grande classico del teatro di Eduardo

Leggi su Dayitalianews.com

Il CinemaTraiano ospita lo spettacolo teatralein, una delle opere più celebri deldrammaturgo napoletanoDe Filippo. La rappresentazione andrà in scena domenica 24 novembre 2024, alle ore 18:00, con la pomeridiana che vedrà protagonisti gli attori Roberto Becchimazzi e Linda Guarino, sotto la regia di Sara Pane e dello stesso Roberto Becchimazzi. Il prezzo per la poltrona numerata è di € 22,00, inclusi i diritti di prevendita.La trama diininè una delle opere teatrali più iconiche e apprezzate diDe Filippo, che porta sul palco le dinamiche e le tensioni di una famiglia napoletana durante i preparativi per il Santo. La vicenda si svolge interamente nelladel signor Luca, il capofamiglia, che è ossessionato dal Presepe, sua unica e morbosa preoccupazione, mentre è tenuto all’oscuro di tutto ciò che accade realmente nella sua famiglia.