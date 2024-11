Lettera43.it - Roma, incidente tra due volanti: morto un poliziotto di 32 anni

Undi 32a causa di unstradale tra duenel quartiere Monte Mario a. Lo scontro si è verificato nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 in via dell’Acquedotto del Peschiera. Tre complessivamente i feriti oltre alla vittima, ovvero i due agenti alla guida e un passeggero. Una donna è stata trasportata all’ospedale San Camillo e un uomo al Santo Spirito. Entrambi sono in codice rosso e sono i conducenti delle due auto.La vittima è Amar Kudin, ex rugbista delle Fiamme Oro A perdere la vita è stato Amar Kudin, ex rugbista delle Fiamme Oro originario di Treviso. Secondo le prime ricostruzioni, una volante stava accorrendo dopo una chiamata per una rissa, l’altra stava portando in questura un fermato. Una delle due auto si è ribaltata nell’impatto.