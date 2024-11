Lanazione.it - Metti in campo il cuore E 40mila grazie!

di Michele Bufalino e Giulia De Ieso PISA Ha vinto la solidarietà in una fredda serata, riscaldata dai "", testimoniati con un grande assegno esposto a fine partita all’Arena Garibaldi per "inil", la sfida tra la Nazionale Cantanti "Next Generation" e il Movimento Shalom. I 6000 biglietti venduti hanno prodotto ieuro che saranno impiegati alla costruzione di una scuola in Madagascar ed alla donazione di un monitor magnetico all’azienda Ospedaliera Pisana di Cisanello. Ad aprire la partita, con il tradizionale inno italiano, è stata la banda del liceo musicale Carducci, formata dagli studenti e dalle studentesse, che sono stati incoraggiati dagli applausi del pubblico. Un grande boato è stato tributato anche a Pippo Inzaghi, l’allenatore del Pisa, di casa all’Arena Garibaldi, che si è lasciato andare a una tripletta.