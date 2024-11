Maurizio Cattelan | la banana attaccata al muro all’asta con una stima di 1-15 milioni di dollari

Gaeta.it - Maurizio Cattelan: la banana attaccata al muro all’asta con una stima di 1-1,5 milioni di dollari

L'opera più controversa di Maurizio Cattelan, la banana fissata a un muro con del nastro adesivo, è pronta per essere messa all'asta da Sotheby's a New York. Questo evento, previsto per il 20 novembre, sta già attirando l'attenzione di collezionisti e appassionati d'arte in tutto il mondo. Intitolata 'Comedian' e realizzata nel 2019, si propone con una valutazione che oscilla tra 1 e 1,5 milioni di dollari, un'indicazione chiara dell'impatto e della fascinazione che l'opera continua a esercitare. La storia di 'Comedian' è caratterizzata da un percorso affascinante, dal suo debutto a Art Basel Miami Beach nel 2019 fino alla sua attuale venerazione e controversia. Storia e successo di 'Comedian' 'Comedian' ha fatto molto parlare di sé sin dalla sua prima apparizione.