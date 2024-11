.com - Promozione / Biagio Nazzaro Chiaravalle, si dimette il presidente Luca Latini

Il comunicato dell’ormai ex numero uno della società: “Seppur ritenendo estremamente faziose le richieste pervenute da una parte della tifoseria ultras, ma essendo estremamente rispettoso e responsabile del ruolo ricoperto credo doveroso assecondare le richieste. Dimostrino di non essere solo contestatori a prescindere ma anche fattivi costruttori degli interessi societari”, 17 novembre 2024 –presenta le dimissioni comedella. In questi minuti, infatti, la società ha pubblicato un comunicato stampa in cui l’ex numero uno deitti spiega la sua decisione.“Lacomunica che in data odierna, domenica 17 novembre 2024, ha ricevuto le dimissioni del, come da comunicato seguente firmato dallo stesso.