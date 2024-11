Sport.quotidiano.net - Sprint Race MotoGp oggi, diretta da Barcellona: se Martin vince è campione

, 16 novembre 2024 – È il momento della verità. Ladi, ultima tappa della stagione 2024, può assegnare il titolo mondiale della. Jorgeè il grande favorito: lo spagnolo ha 24 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, un margine che gli consente di vedere da molto vicino il trionfo. Abastare la gara veloce per laurearsi, senza doversi preoccupare del risultato di Pecco. Il pilota della Ducati non deve invece perdere due o più punti in classifica – mantenendo quindi il distacco sotto i 26 punti – per rimandare il verdetto al Gran premio di domenica. Bagnaia scatta dalla pole,con il quarto posto ottenuto nelle qualifiche è in seconda fila: tutto è pronto per una battaglia mozzafiato.live La griglia di partenza Prima fila: 1.