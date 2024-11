Ilrestodelcarlino.it - Riguarda il video del duello al Duse

Teatropieno e oltre 16mila cittadini collegati per la diretta streaming (oltre 50mila già on demand) di ‘La tua tERra’, il dibattito pubblico organizzato da il Resto del Carlino con i due principali candidati alle elezioni regionali. Da un lato Michele de Pascale, candidato governatore Pd del centrosinistra, dall’altro Elena Ugolini, candidata civica sostenuta dal centrodestra. A moderarli Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! e Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino. Insieme con loro sul palco per il fact checking i giornalisti Massimo Pandolfi, Andrea Zanchi e Cristina Degliesposti, e inviata tra il pubblico la giornalista Mariateresa Mastromarino. Ora è possibile rivivere la serata con ilintegrale sul nostro sito inquadrando il qrcode o seguendo il link www.