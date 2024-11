Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: alle 10.00 il via della sessione mattutina

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.45 Tantissimi i nomi che attenzioneranno l’occhio degli appassionati. In campo femminile, si partirà con il botto visto che saranno subito in scena Sara Curtis e Chiara Tarantino nei 50 stile libero. Attesa per Simona Quadarella, impegnata nei 400 stile libero. Ci sono Francesca Fangio e Lisa Angiolini nei 200 rana, così come Sara Franceschi nei 200 misti ed Erika Gaetani e Giulia D’Innocenzo nei 200 dorso.09.40 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati allaterza ed ultima giornata di gara degli2024 diinin corso a Riccione.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaterza ed ultima giornata di gara degli2024 diinin corso a Riccione.