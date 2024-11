Lanazione.it - Sarà il Casentino ad ospitare l’annuale kermesse provinciale dei Donatori di Sangue Fratres aretini

Arezzo, 15 novembre 2024 – L’anno scorso toccò al Medio Valdarno, quest’annoiladdeidi, articolata in un intero fine settimana ed organizzata in stretta collaborazione con i gruppi di Capolona/Subbiano, Chitignano, Poppi, Pratovecchio, Soci e Stia. Un appuntamento giunto ormai alla XIII edizione ed inserito a pieno titolo nell’intenso calendario delle manifestazioni che ogni anno i Gruppipromuovono in giro per la provincia, con l’obiettivo di ricordare a tutti l’importanza della donazione die plasma, quale meraviglioso gesto di civiltà e di amore verso il prossimo. E questa volta l’evento è ancora più significativo in quanto collocato in quella vallata che fu la culla dellaaretina: nell’ormai lontano 1957, infatti, la Confraternita di Misericordia di Stia ne fondò al suo interno il primo gruppo, a pochissimi anni dalla nascita del movimento a livello regionale, seguita tre anni dopo da quella di Pratovecchio.