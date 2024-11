Secoloditalia.it - Meloni ha rilanciato la questione del nucleare al Cop29: la sua visione geniale e innovativa

Leggi su Secoloditalia.it

L’intervento di Giorgiaal cop 29 è stato allo stesso tempoe innovativo. Calibrato e misurato come fa sempre il nostro presidente del Consiglio. Intanto,ha spiegato bene le necessità di coniugare il rispetto dell’ambiente, anche in relazione ai cambiamenti climatici, con l’uso di energie alternative. E hasulladel, che è fondamentale per l’Italia e di cui fummo privati con un referendum che certamente subi le conseguenze emotive di Chernobyl.L’intervento del premiersulal Cop 24Ildi oggi ha una sicurezza garantita. Come impatto ambientale, tanto per fare un esempio banale, inquina di più un mozzicone di sigaretta buttato per terra. Ma Giorgiaha ribadito che con l’energia, che è pulita, il costo per le famiglie e le imprese diminuirebbe di molto.