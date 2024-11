Thesocialpost.it - Massa Carrara, bambina morta a 18 mesi in ospedale. I genitori: “Verità per nostra figlia”

Unadi un anno e mezzo è deceduta dopo essere stata ricoverata in. Come riportato oggi da La Nazione, la Procura dista indagando sulla sua morte. La piccola era stata trasferita all’didopo essere stata inizialmente accolta al policlinico Le Scotte di Siena. Il dolore dei.Cos’è successoIl’avevano portata indue volte: la prima per malessere, ma dopo alcuni esami era stata dimessa. Poche ore dopo, si è reso necessario un nuovo ricovero, e laha trascorso alcuni giorni nel policlinico senese. Infine, è stata trasferita d’urgenza a, dove purtroppo è deceduta.«Ivogliono capire perché èla»“Vogliono ora sapere cosa sia accaduto”, per questo si sono rivolti all’avvocato Vincenzo Bonomei.