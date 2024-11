Primacampania.it - Controlli a Pomigliano, sequestrati cento chili di alimenti senza alcuna tracciabilità

D’ARCO – Operazione di controllo e sicurezza alimentare ad’Arco: i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marigliano e della Stazione did’Arco, in collaborazione con l’ASL Veterinaria UOV Ambito 2, hanno effettuato verifiche in una macelleria locale, rinvenendo oltre 100diprivi di. Tra i prodotti, verdure cotte, ali e spezzatino di pollo, guanciale e salami, tutti privi delle indicazioni obbligatorie di provenienza.Le ispezioni hanno inoltre evidenziato gravi irregolarità nelle strutture del negozio: problemi nella cella frigorifera, anomalie nel banco espositivo e l’asdi barriere anti-insetti in aree considerate sensibili per la sicurezza alimentare.A seguito dei rilievi, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 1.