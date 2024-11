Io Canto Generation chi è Namite Selvaggi? Ecco la vincitrice del talent show di Gerry Scotti

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –è ladi ‘Io’. Si è conclusa ieri, mercoledì 12 novembre, la seconda edizione deldiandato in onda su Canale 5. Ilper giovanissime voci è stato il leader della prima serata con il 17.34% di share individui e 2.220.000 spettatori (che salgono a 2.800.000 nella fascia di prime-time). Grazie alla vittoria,si è aggiudicata un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnata dalla NYFA e, grazie a R101, la possibilità di registrare una cover. Questi sono i premi assegnati alladel programma di. A decretare il vincitore deldi Canale 5, sfida dopo sfida, è stata la super giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi e una rappresentanza di 100 componenti del pubblico in studio.