Addio a Tim Sullivan il prete de L’Esorcista e icona dei film horror

Si è spento all’età di 76 anni Tim, noto scrittore e regista che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della letteratura fantascientifica e del cinemaa basso budget. La sua carriera ha avuto inizio con la scrittura, dove si è distinto per la sua capacità di creare mondi inquietanti e narrativamente ricchi. Successivamente, nel 1989, ha fatto il suo debutto cinematografico con ilThe Laughing Dead, una pellicola che ha conquistato gli appassionati dell’underground, in cui interpretava padre O’, untormentato che si trova posseduto da un antico dio maya della morte.Una carriera nel cinema di cultoDopo il debutto,ha proseguito il suo viaggio nel cinemae di fantascienza. Ha scritto, diretto e recitato inche sono diventati punti di riferimento per il genere, come Twilight of the Dogs (1995) e Hollywood Mortuary (1998).