L’arcivescovo Justin Welby si è dimesso dopo lo scandalo sugli abusi sessuali

Martedì,si èdall’incarico di arcivescovo di Canterbury, affermando di non aver garantito un’indagine adeguata sulle accuse dicommesse da un volontario nei campi estivi cristiani decenni fa.Il reverendo, che è anche il capo della Comunione anglicana mondiale, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato: “aver chiesto il gentile permesso di Sua Maestà il Re, ho deciso di dimettermi dall’incarico di arcivescovo di Canterbury”.Nella sua dichiarazione,ha citato la rivista indipendente Makin Review che, a suo dire, “ha smascherato la cospirazione del silenzio, mantenuta da tempo,atroci di John Smyth”.John Smyth, era un noto avvocato che ha abusato di ragazzi adolescenti e giovani uomini nei campi estivi cristiani in Gran Bretagna, Zimbabwe e Sudafrica per oltre cinque decenni.